Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Количество бездомных собак резко растет там, где к разведению, продаже и содержанию питомцев относятся безответственно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ). Там считают, что решить эту проблему поможет обязательная маркировка домашних животных.
"Если мы хотим добиться цивилизованного владения, то обязательная регистрация животных станет большим шагом на пути к этому. Она позволит повысить уровень персональной ответственности владельца", – заявили в федерации.
Поясняется, что речь идет об ответственности людей, которые должны выполнять требования по отлову, помещению в приют и стерилизации животных, тех, кто содержит эти приюты, а также ответственности нерадивых разведенцев, продающих своих щенков на различных онлайн-платформах или рынках, и владельцев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.
Ожидается, что так будет легче привлекать к наказанию безответственных хозяев. Если собаку найдут, то считают информацию о владельце и смогут применить к нему штрафные санкции. Кроме того, легче будет искать пропавших животных, поскольку вся информация о хозяине будет находиться в одном месте.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что Минсельхоз РФ намерен доработать внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года закон об обязательной маркировке животных, который в настоящее время касается только сельхозживотных.
Домашних питомцев могут внести в закон об обязательной маркировке в РФ
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