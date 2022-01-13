В ГД предложили дать возможность регионам устанавливать свои правила выгула собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума весной рассмотрит проект, согласно которому регионам могут дать возможность устанавливать свои требования содержания и выгула собак, сообщает "Парламентская газета".

Документ, разработанный группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым, был принят в первом чтении 17 декабря.

Соавтор инициативы, сенатор Елена Зленко отметила, что требования направлены на обеспечение безопасности граждан и животных, надлежащего ухода и предотвращения жесткого обращения, а также на соблюдение ветеринарных и санитарных норм.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов добавил, что речь также может идти о полномочиях по стерилизации и вакцинации животных, а также о праве запрещать самовыгул собак и устанавливать за это ответственность.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть проект, согласно которому могут ввести штрафы для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, жестоко обращается с ними и заводит дома животных, которых запрещено содержать в таких условиях.

