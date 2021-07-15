В ГД объяснили проект закона о штрафах за выброшенных питомцев

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Один из авторов законопроекта о штрафах за выброшенных питомцев председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил инициативу необходимостью уточнения ответственности за жестокое обращение с животными.
"Он нужен, потому что у нас <...> объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными. <...> Их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить. <...> Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит", – приводит его слова RT.
Бурматов подчеркнул, что возможные варианты наказания за нарушение норм данного закона необходимо предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях.
Внесенный 15 июля в Госдуму законопроект за несоблюдение требований к содержанию домашних животных предусматривает штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.
Кроме того, за издевательства над животными в цирках и зоопарках может грозить наказание в размере до 200 тысяч рублей.
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