В Госдуме предложили запретить самовыгул животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выгул домашних животных без хозяев необходимо запретить, в частности из-за инцидентов с нападениями на людей, считает глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он пояснил, что чаще всего данная проблема характерна для маленьких городов и сел.

"Те вопросы, которые мы изучали, <...> где случились нападения стай животных на человека, в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные – они хозяйские, <...> их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", – цитирует его слова РИА Новости.

Парламентарий также коснулся вопроса бездомных животных. Он предлагает внести изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", которые введут административную ответственность за выброшенных на улицу питомцев, а также позволят провести в регионах всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их стерилизацию.

Ранее депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 1 миллиона рублей и внести в УК пункт о запрете садистам содержать питомцев.

Уточняется, что данная планка должна касаться редких животных, в то время как за садизм по отношению к обычным животным предлагается изымать до 80 тысяч рублей, сумму в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. Кроме того, возможно применение наказания в виде обязательных работ или вовсе тюремного заключения на срок до 5 лет в зависимости от тяжести деяния.

