Россиян предложили штрафовать на 1 млн руб за жестокое обращение с животными

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Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить штраф за жестокое обращение с животными до 1 миллиона рублей и внести в УК пункт о запрете садистам содержать питомцев. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"Жестокое обращение с животным, <...> повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет", – говорится в пояснительной записке.

Штраф от 200 до 500 тысяч рублей может грозить за те же действия, совершенные группой лиц, общеопасным способом или с применением оружия. Альтернативой наказания могут послужить принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

За жестокое обращение с редким животным депутаты предложили ввести штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Согласно инициативе, также за это могут ввести принудительные работы на срок до 5 лет или лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева заявила о необходимости доработать закон о жестоком обращении с животными. По ее словам, очень многие позиции можно трактовать по-разному.

Также в Госдуму внесли законопроект, который ограничивает возможность проведения на животных хирургических операций и других процедур в нелечебных целях без показаний ветеринаров. Действующий закон "Об ответственном обращении с животными" не содержит нормы защиты животных от ряда хирургических операций, которые способны нанести вред здоровью питомцев.

Депутаты Мосгордумы предложили ввести термин "проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях", а также добавить к определению "жестокое обращение с животным" случаи причинения питомцам сильной боли или вреда. Кроме того, они хотят закрепить принцип недопустимости жестокого обращения с животными и ввести запрет на операции, направленные на изменение внешнего вида питомцев.

