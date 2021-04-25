Член ОП Разворотнева заявила, что закон о жестоком обращении с животными стоит доработать

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Закон о жестоком обращении с животными необходимо доработать, заявила член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева.

По ее словам, стоит учредить льготные программы стерилизации животных, которые помогли бы пожилым гражданам совершать данную процедуру.

"У нас сейчас закон о жестоком обращении с животными вступает в действие, но этот закон несовершенен, по мнению зоозащитников. Очень многие позиции можно трактовать по-разному. Поэтому будем смотреть на правоприменительную практику, думаю, этот закон надо будет править", – приводит Агентство "Москва" слова Разворотневой.

Уточняется, что Разворотнева является одним из организаторов фестиваля "Дом для хвостатых на раз-два-три". Его целью является привлечение волонтеров к работе в приюте для бездомных животных "Печатники".

"Идея фестиваля родилась в тот момент, когда мы попали в приют для бездомных животных "Печатники". Конечно, это прекрасный приют: собаки находятся в очень хорошем состоянии, их хорошо кормят, там хороший ветеринарный уход, но отчаянно не хватает волонтеров", – отметила правозащитница.

По ее словам, собаки нуждаются в социализации, животные должны находить хозяев. Кроме того, подчеркнула Разворотнева, на фестивале можно узнать, как правильно заботиться о своих домашних питомцах.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил лицензировать ветеринарную деятельность. Он заявил о необходимости создать реестр ветеринарных врачей.

