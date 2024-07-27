Собянин: более тысячи парков и скверов создано и благоустроено с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более тысячи парков и скверов создано и благоустроено в Москве с 2011 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что многие из них появились на месте неухоженных, полузаброшенных или пустующих территорий.



В частности, в прошлом году в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках сделали парк с необычной детской игровой площадкой. В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Орехово-Борисове Южном и Зябликове появилось зеленое пространство с экотропами, уникальными игровыми зонами, водоемами и местами для пикника.



Также в 2023 году появился многофункциональный сквер у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и парк отдыха "Захарьинские пруды" в Щербинке. Сейчас город обустраивает спортивный кластер на месте пустыря в Ново-Переделкине.

Еще в этом году планируется привести в порядок территорию у реки Навершки в Очаково-Матвеевском, создать "Вишневый сад" около Тимирязевского парка в Коптеве, благоустроить пространство вдоль проезда Серебрякова в Свиблове, а также сделать комфортное место для отдыха и занятий спортом на Окской улице в Кузьминках, где раньше были железнодорожные пути.

Ранее сообщалось, что две зоны отдыха рядом с прудом Быково Болото и у Школьного озера будут благоустроены в Зеленограде. Рядом с прудом сделают единый спортивный кластер с сетью велодорожек, а у озера обновят пляж с лежаками и раздевалками. Так, на этих двух участках специалисты проведут реабилитацию водоемов. Закончить благоустройство зон планируют в августе этого года.