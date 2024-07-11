Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин одобрил проект реконструкции двух улиц на Пресне – Сергея Макеева и 2-й Звенигородской. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, на участке от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда планируется организовать движение по двум полосам, сделать дополнительные светофоры, а также построить наземный пешеходный переход и остановку для общественного транспорта.



Мэр подчеркнул, что новый проект на данном участке позволит улучшить транспортное обслуживание деловых центров "Москва-Сити" и "Сити-2", а также Пресненского района.

Ранее Собянин подписал постановление, в рамках которого должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.

Кроме того, там сделают дополнительные светофоры, проложат велодорожки и обустроят наземные пешеходные переходы. Реконструкция улучшит транспортное обслуживание примерно 300 тысяч человек, которые живут и работают в Савеловском, Тимирязевском и Бутырском районах.

