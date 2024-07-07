Сергей Собянин утвердил проект реконструкции улиц на севере Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин подписал постановление, в котором представлен проект будущей планировки участка дороги от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда.

Так, специалисты должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда.

Кроме того, там сделают дополнительные светофоры, проложат велодорожки и обустроят наземные пешеходные переходы.

Реконструкция улучшит транспортное обслуживание примерно 300 тысяч человек, которые живут и работают в Савеловском, Тимирязевском и Бутырском районах.

Ранее Собянин рассказал, что новый участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово введут в эксплуатацию в сентябре этого года. В ТиНАО проживают около 750 тысяч человек, поэтому здесь требуется строительство инфраструктуры, станций метро и Московских центральных диаметров.

