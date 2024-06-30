Собянин оценил готовность станции метро "Потапово" в 85%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство станции метро "Потапово" Сокольнической линии завершат до конца года, ее готовность составляет 85%, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Это позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день", – добавил градоначальник.

Сейчас рабочие, по информации мэра, работают над архитектурой станции. В частности, уже завершена облицовка пола и начинается монтаж обшивки здания. Также специалисты уже остеклили большую часть фасада.

Собянин напомнил, что "Потапово" станет первой в столице отапливаемой наземной станцией метро. Здесь установят двойные стеклопакеты, большое число вентиляционного оборудование, а также утеплят вестибюли.



До конца года планируется достроить 8 станций столичного метро, включая "Потапово". Сейчас у Депстроя города в работе находятся 16 объектов, большая часть из которых на Троицкой линии, однако есть транспортные объекты на Рублево-Архангельской и на Кольцевой линии.

