Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

43 проекта переразметки дорог реализуют в Москве по идеям москвичей, сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"По просьбам жителей создаем в городе альтернативные маршруты за счет переразметки", – уточнил он.

По словам Ликсутова, сотрудники ЦОДД продолжают получать от горожан соответствующие идеи об улучшении движения в городе. Всего специалисты изучили 78 идей в 10 округах Москвы – созданию дополнительных полос, разворотов, безопасных заездов.

Так, горожане попросили вернуть разворот на Севастопольском проспекте в сторону центра южнее улицы Островитянова. Его закрыли еще более 15 лет назад из-за большого числа аварий. По просьбе жители в следующем году здесь обустроят участок дороги для безопасных маневров, установив светофор на углу Островитянова и Севастопольского проспекта.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что шесть новых разворотов на Садовом кольце уменьшают перепробеги от 2 до 6 километров. Так, два из них создали у проспекта Мира и улицей Сретенкой, а также перед Курским вокзалом, улицей Покровкой и с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю у дома 41 в Оружейном переулке.

