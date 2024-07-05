Собянин: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице будет возведено еще 14 новых путепроводов через железнодорожные пути. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге.

По словам градоначальника, такие путепроводы играют важную роль в обеспечении беспрепятственного движения транспорта. Они представляют из себя сложные инженерные сооружения, которые требуется периодически расширять и реконструировать.

"Городу необходимы и новые путепроводы, которые связывают соседние районы, в разы сокращая избыточный пробег машин", – подчеркнул Собянин.

С 2011 года были реализованы 24 проекта строительства и реконструкции путепроводов. На сегодняшний день в работе 14 таких объектов.

"Среди них – путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицу Дубнинскую с улицей Хачатуряна. Его завершим в третьем квартале текущего года", – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что новый участок дублера Калужского шоссе – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово введут в эксплуатацию в сентябре 2024 года. В ТиНАО проживают около 750 тысяч человек, поэтому здесь требуется строительство инфраструктуры, станций метро и Московских центральных диаметров.

Кроме того, на территории ТиНАО в настоящее время строятся пять станций метро. Работы на данных объектах планируется закончить до конца 2024 года.

