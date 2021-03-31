В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член Совета Федерации Александр Башкин предлагает штрафовать людей, которые выбрасывают собак или кошек на улицу, а также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование. Соответствующие изменения он считает необходимым внести в действующее законодательство, сообщает РИА Новости.

Сенатор полагает, что такая мера позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах, а также предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.

Башкин призвал не рассматривать эти штрафы как наказание. По его словам, это лишь компенсация за бездушность и тот ущерб, который наносится обществу – людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак. Сенатор убежден, что без такой меры решить проблему бездомных животных на улицах невозможно.

"Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии. Пока для их владельцев не будут введены санкции, проблема решена не будет", – заявил парламентарий.

Также, по его мнению, введение обязательной регистрации домашних животных и их чипирования сделает более ответственными и потенциальных хозяев собак и кошек. Сенатор пояснил, что многие заводят животных, не взвесив все за и против, однако, если они будут знать, что от питомца так легко нельзя будет избавиться, это заставит их сперва хорошо подумать.

Ранее Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект об обязательной регистрации домашних животных. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", а также в некоторые другие законодательные акты.

Необходимость регистрации и учета питомцев объясняется тем, что домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами, чаще всего пополняют популяцию безнадзорных. Новые правила помогут возвращать питомцев хозяевам, а также штрафовать за оставление их на улице.

Порядок регистрации, как указывают авторы законопроекта, должны будут определять местные органы государственной власти.