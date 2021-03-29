В ГД внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект об обязательной регистрации домашних животных. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными", а также в некоторые другие законодательные акты.

Необходимость регистрации и учета питомцев объясняется тем, что домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами, чаще всего пополняют популяцию безнадзорных. Новые правила помогут возвращать питомцев хозяевам, а также штрафовать за оставление их на улице.

Порядок регистрации, как указывают авторы законопроекта, должны будут определять местные органы государственной власти.

Ранее стало известно, что в государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных. Процедура обойдется владельцам питомцев в 706 рублей.