Владельцам собак рассказали об опасности луж и стоячих водоемов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лужи и стоячие водоемы могут быть опасны для домашних питомцев, так как они являются источником возбудителя лептоспироза. Об этом говорится на портале комитета ветеринарии столицы.

"Лептоспиры выделяются с продуктами жизнедеятельности животных и при попадании в лужу или водоем начинают активно размножаться", – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты рассказали, что инфекция может попасть в организм собаки через царапины, слизистые оболочки носовой и ротовой полости. Характерными симптомами лептоспироза могут быть лихорадка, угнетение, желтушность слизистых оболочек.

"Вакцинация собак против лептоспироза является обязательной. Ежегодно на территории Москвы против лептоспироза вакцинируют более 200 тысяч собак и более 12 тысяч сельскохозяйственных животных", – обратили внимание в службе.

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