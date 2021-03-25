Эксперт рассказала, как подготовить питомца к сезону клещей

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Готовить домашних животных к сезону клещей необходимо, как только начинается потепление, заявила ветеринар Ангелина Сиротина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист подчеркнула, что клещи представляют наибольшую опасность для собак. В частности, животные могут заразиться пироплазмозом. Это заболевание проявляется вялостью, быстрой утомляемостью, отсутствием аппетита, повышением температуры. Также болезнь поражает печень и почки.
Сиротина рекомендовала с приходом весны обрабатывать собак от паразитов различными препаратами, которые выпускаются в виде капель или таблеток. При выборе лекарства стоит учитывать вес и возраст питомца. Большая дозировка может вызвать отравление.
"Сейчас все препараты комплексные, даже от блох и клещей есть таблетки, как и от глистов. Есть препараты от внешних и внутренних паразитов – обработка на холку, а есть то же самое в таблетках. Поэтому каждый хозяин животного выбирает то, что ему удобнее", – объяснила ветеринар.
Кошек также стоит обрабатывать, добавила эксперт. Она подчеркнула, что животные, которые не гуляют на улице, подвергаются опасности, поскольку паразитов человек может занести с обувью. В этом случае эксперт посоветовала обрабатывать репеллентом входные коврики.
"Мы в любом случае рекомендуем периодически животных обрабатывать. Тут даже больше поможет создать барьер. Есть спреи от блох и клещей, можно ими периодически обрызгивать порог, а также коврики за пределами квартиры и у входа", – отметила ветеринар.
По словам Сиротиной, препараты для кошек стоит подбирать с учетом особенностей животного. При этом в случае с кошками можно обойтись превентивными мерами.
"Для владельцев кошек проблема внешних паразитов не такая большая. Когда кошки не имеют выгула, достаточно обработать коврики от внешних паразитов (клещей и блох), а от внутренних (глистов) дать таблетки", – сказала специалист.
Уточняется, что животным препарат наносится на холку, поскольку это единственное место, откуда они не смогут его слизать. Однако если в доме живет несколько питомцев, такой подход может быть опасен.
"Если животных несколько, то их нужно обрабатывать и держать в разных помещениях, чтобы они не могли друг друга облизать. Поэтому проблематично, например, обрабатывать котят, поскольку есть риск, что они оближут друг друга. Они любят это делать, ухаживать друг за другом. А в результате может быть серьезное отравление", – пояснила ветеринар.
При первых признаках изменения поведения животных стоит незамедлительно обращаться к специалисту. Так же стоит поступить и при обнаружении клеща на питомце, заключила Сиротина.
Ранее блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов заразился смертельно опасным заболеванием – боррелиозом – от укуса клеща.
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