Москвичей просят не трогать ежей и не приносить их домой

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Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали, как правильно вести себя при встрече с ежом. Так, москвичам посоветовали не трогать этих животных и не приносить их домой.
"Если животное не ранено и очевидно не нуждается в помощи, не нужно уносить его домой. Дикий еж – шумный ночной зверек, который может перегрызть провода", – говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Кроме того, ежей не рекомендуют брать на руки из-за того, что у них между иголок могут быть клещи.
В Мосприроде добавили, что в теплое время года ежи не нуждаются в подкормке, однако зимой не будет лишним дать им мягкий кошачий корм. В естественной же среде ежи питаются жуками, улитками, гусеницами, моллюсками, дождевыми червями, также они употребляют в пищу грибы и ягоды. При этом молоко для этих зверьков является вредным продуктом.
Ранее в ведомстве рассказали, как вести себя при встрече с лисой. Там отметили, что лис нельзя гладить и кормить с руки, близко подходить и делать резкие движения.
Также сообщалось, что, кроме бешенства, лисы могут болеть бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и другими заболеваниями.
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