Москвичам рекомендовали воздержаться от контактов с лисами в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призывают избегать контактов с лисами в парках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города. По словам специалистов, эти животные являются переносчиками различных заболеваний.

"В московских лесопарках лисам вполне комфортно живется. Здесь на них не охотятся и всегда можно найти пищу. Со временем они перестают воспринимать человека как угрозу", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что не стоит забывать о том, что лисы являются переносчиками опасных заболеваний. От них можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и так далее.

Также в пресс-службе напомнили, что дикие животные не нападают первыми. Спровоцировать их могут сами люди.

"Не следует делать резких движений в их присутствии, пытаться покормить или погладить. Обычный смех лиса может принять за оскал, то есть, призыв к бою. Нужно спокойно подождать, пока она сама уйдет. Если животное не убегает, не поворачивайтесь к ней спиной, но и не смотрите в глаза. Удаляться от места встречи лучше потихоньку спиной вперед", – рассказали специалисты.

Ранее в столице на пляже в районе станции метрополитена "Водный стадион" очевидцы заметили лису, которая ворует вещи горожан, оставленные на берегу.