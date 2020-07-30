Эксперты прокомментировали введение карантина по бешенству в двух районах Москвы

В двух районах Москвы до конца сентября установили карантин по бешенству. Ограничения действуют в поселении Сосенском и районе Нагатинский затон. Разбираемся, каким образом питомцы заражаются бешенством, почему болезнь опасна, а также как ее избежать.



Фото: depositphotos/ Hugo1313

Осторожно, бешенство!

Случаи заболевания бешенством среди домашних любимцев были выявлены 27 июля в поселении Сосенском Новомосковского административного округа и районе Нагатинский затон Южного административного округа. В связи с этим Сергей Собянин ввел здесь карантин.

До 28 сентября в обоих районах под запретом торговля питомцами, выставки кошек и собак, а также вывоз животных на другие территории. Кроме того, в Сосенском запрещены выводки и натаски собак. Прекращен отлов диких животных для зоопарков и расселения в других районах.

На территории Москвы владельцам кошек или собак, начиная с 3-месячного возраста, независимо от породы необходимо обязательно прививать своих питомцев от бешенства. Тем, кто этого не делает, грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Бесплатно привить любимцев можно на городских станциях по борьбе с болезнями животных, на ветеринарных участках, а также в специальных мобильных пунктах. График работы прививочных пунктов можно посмотреть на сайте комитета ветеринарии города Москвы.



Москвичи могут бесплатно привить от бешенства домашних питомцев

Как защититься от заражения?

Начальник испытательного центра экспертизы качества медицинских иммунобиологических препаратов "НЦЭСМП" Минздрава РФ Арташес Мовсесянц рассказал Москве 24, что домашние животные заражаются бешенством после контакта с дикими зверями. Причем основные переносчики бешенства в стране – лисы.

"Домашние животные должны быть вакцинированы. За этим нужно следить, тогда есть гарантия того, что питомец не заразится. А лечения от бешенства как такового нет. Если развилась клиническая картина заболевания, то только летальный исход. Поэтому и делается бесплатная вакцинация", – пояснил специалист.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков добавил, что бешенство – это общее заболевание для всех теплокровных животных, в том числе человека. По его словам, переносчиками могут быть также ежи, крысы и в редких случаях даже птицы.

"Больное животное или нет, можно понять только путем карантинизации, то есть если в течение 10 дней клинические признаки бешенства не появились, то в слюне не было вируса", – отметил ветеринар в разговоре с Москвой 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперт пояснил, что опасность бешенства зависит от места, куда укусило больное животное. Самый быстрый процесс пойдет, если атака пришлась питомцу в область морды. Этот принцип распространяется и на человека: наиболее опасными являются укусы в район лица.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Инкубационный период может быть длительным. Наиболее опасными являются укусы в лицо, то есть наиболее близко к мозгу: буквально за несколько дней может развиться бешенство. Поэтому если вы чувствуете, что укуса вам не избежать, то не подставляйте голову. Если человека укусило бешеное животное за мизинец ноги, то в некоторых случаях инкубационный период может длиться год, когда он ничего не ощущает.

Шеляков посоветовал при встрече с больным животным не делать резких движений, а просто спокойно отойти в сторону.

"Бешеное животное можно распознать по измененному поведению. Оно никого не боится и может даже не проявлять агрессии. Они просто кусают все подряд. У животного не остается никакого разума, поэтому преследовать оно вас не будет", – добавил собеседник Москвы 24.

А в случае укуса в первую очередь необходимо обращаться в ближайший травмпункт, отметил Мовсесянц.





Арташес Мовсесянц начальник испытательного центра экспертизы качества медицинских иммунобиологических препаратов "НЦЭСМП" Минздрава РФ Для профилактики или лечебной иммунизации, когда произошел контакт с больным бешенством животным, необходима шестикратная иммунизация. Вакцина очень хорошая, которая соответствует требованиям ВОЗ, поэтому делать уколы нужно начинать немедленно.

Специалист подчеркнул, что независимо от срока, когда человека укусило подозрительное животное, врач обязан назначить курс вакцинации, даже если уже прошло 3-4 месяца.