Хозяин алабая, напавшего на женщину в Подмосковье, признал вину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Хозяин алабая, напавшего на женщину в Подмосковье, признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает ИА "НСН".

Инцидент произошел 20 июня в подмосковной Ивантеевке. Собака напала на 35-летнюю женщину, которая гуляла с ребенком.

В результате увечий врачам пришлось ампутировать пострадавшей часть руки. Владельцем собаки оказался 59-летний мужчина.

Ранее сотрудники Росгвардии были вынуждены открыть стрельбу для спасения 56-летней женщины от напавшего на нее тибетского мастифа на востоке Москвы.

Женщина получила рваные раны руки и была госпитализирована. Оказалось, что собака выбежала на улицу с территории частного домовладения.