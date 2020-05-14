СК проверяет информацию о мужчине, натравившем собаку на женщину из-за замечания

Фото: телеграм-канал Hue

Следственный комитет (СК) проверяет информацию об инциденте с бойцовской собакой в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Она рассказала, что в популярных Telegram-каналах говорится, что мужчина натравил свою собаку на женщину из-за замечания за сорванные в палисаднике цветы. Собака укусила женщину за руку, повредив кожу, подчеркнула Иванова.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в министерстве юстиции предложили ввести штраф за выгул опасных собак без намордника. Отмечается, что к такой категории питомцев уже отнесли 12 пород. В том числе к потенциально опасным породам относятся бразильский бульдог и питбуль мастиф.