Пума набросилась на полицейского в США

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Пума набросилась на женщину-полицейского в американском штате Колорадо. Это произошло, когда шериф со своей помощницей приехали на вызов после нападения животного на местного жителя, сообщает "Газета.ру".

Хищник повалил женщину на землю и попытался укусить. Однако один из полицейских пнул зверя, и пума отступила.

Сотрудникам полиции пришлось убить животное. Двоих пострадавших с укусами доставили в местную больницу.

Ранее в штате Арканзас мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он подстрелил во время охоты. 66-летний Томас Александр решил проверить, умер ли тот, и в этот момент животное вскочило, нанеся несколько колотых ран.