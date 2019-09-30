Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка

Фото: соцсети

Полиция Нью-Йорка разыскивает посетительницу зоопарка в Бронксе, которая залезла в вольер со львом. Видеозапись с танцующей перед хищником женщиной появилось в Instagram и уже набрало более 20 тысяч просмотров.

Судя по кадрам, неизвестная перебралась через ограду вольера в зоопарке и стала размахивать руками прямо перед львом, пританцовывая. Этот смертельно опасный "танец" заснял на видео пользователь @realsobrino.

По данным The Independent, впоследствии возмутительницу спокойствия вывели из зоопарка. Инцидентом уже заинтересовались в полиции.

После этого случая администрация зоопарка в Бронксе призвала строго соблюдать правила безопасности. Посетителям напомнили, что такие действия могут закончиться серьезными травмами или даже гибелью нарушителей.

Ранее сообщалось, что в зоопарке США ягуар напал на посетительницу во время селфи. Животное удалось отвлечь, бросив в него бутылкой с водой. После этого ягуар ненадолго выпустил свою добычу. Пострадавшая женщина сама нарушила правила безопасности, поэтому хищника решили не усыплять.