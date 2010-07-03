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06:09

Ягуар в зоопарке США напал на посетительницу во время селфи

происшествия за рубежом животные

06:09

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В зоопарке американского штата Аризона ягуар напал на женщину, которая решила сделать с животным селфи.

Посетительница нарушила правила безопасности, поэтому животное усыплять не будут. Несмотря на установленный барьер, женщина вплотную подошла к вольеру с хищником.

В результате животное напало на нее через ограждение. Одной из посетительниц удалось отвлечь животное, бросив в него бутылкой с водой. После этого ягуар ненадолго выпустил свою добычу.

Женщина получила раны на руках, говорится в сообщении зоопарка в Twitter. Также в зоопарке заявили, что посетительница сама нарушила правила безопасности, поэтому животное усыплять не будут.

Отмечается, что этот ягуар уже нападал на посетителя, который близко подошел к вольеру, передает портал "Мир24".

Ранее сообщалось, что сотрудник зоопарка в Японии погиб в результате нападения белого тигра. 40-летний мужчина был найден с рваной раной шеи в загоне под открытым небом.

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