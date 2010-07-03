Москвичей попросили не трогать совят-пуховичков

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Москвичам посоветовали не трогать совят-пуховичков в столичных парках. Это может отпугнуть сов-родителей, пояснил Агентству "Москва" глава проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

По его словам, в этот период совята-пуховички особенно активны и непоседливы. Они зачастую вылезают из гнезд и начинают бродить самостоятельно. Родителям совят остается лишь разыскивать птенцов, кормить их и "собирать в кучку", рассказал орнитолог.

"Если жители увидят птенцов, которым не угрожает откровенная опасность со стороны ворон, либо еще каких-то хищников, то тогда их трогать не надо", – подчеркнул Мишин. По его словам, появление человека отпугивает родителей совят. Они боятся приблизиться к отпрыску, чтобы накормить его или перепрятать, отметил эксперт.

Вмешательство оправдано только в случае опасности, например, когда совенок ранен или вокруг него собралась стая ворон. "Если самостоятельно нет возможности выходить птенца, то можно обратиться к нам в орнитарий", – напомнил Мишин. Он уточнил, что с начала сезона москвичи трижды просили совета у специалистов орнитария в "Сокольниках".

Ранее эксперт предупредил, что весной в период гнездования, вороны могут вести себя очень агрессивно. Если стая птиц напала на человека, орнитолог рекомендовал отступать, прикрываясь зонтом.