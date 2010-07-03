Москвичей попросили не трогать совят-пуховичков

Москвичам посоветовали не трогать совят-пуховичков в столичных парках. Это может отпугнуть сов-родителей, пояснил Агентству "Москва" глава проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
По его словам, в этот период совята-пуховички особенно активны и непоседливы. Они зачастую вылезают из гнезд и начинают бродить самостоятельно. Родителям совят остается лишь разыскивать птенцов, кормить их и "собирать в кучку", рассказал орнитолог.
"Если жители увидят птенцов, которым не угрожает откровенная опасность со стороны ворон, либо еще каких-то хищников, то тогда их трогать не надо", – подчеркнул Мишин. По его словам, появление человека отпугивает родителей совят. Они боятся приблизиться к отпрыску, чтобы накормить его или перепрятать, отметил эксперт.
Вмешательство оправдано только в случае опасности, например, когда совенок ранен или вокруг него собралась стая ворон. "Если самостоятельно нет возможности выходить птенца, то можно обратиться к нам в орнитарий", – напомнил Мишин. Он уточнил, что с начала сезона москвичи трижды просили совета у специалистов орнитария в "Сокольниках".
Ранее эксперт предупредил, что весной в период гнездования, вороны могут вести себя очень агрессивно. Если стая птиц напала на человека, орнитолог рекомендовал отступать, прикрываясь зонтом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.