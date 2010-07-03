"Нападают стаей". Москвичам посоветовали защищаться зонтами от агрессивных ворон

Жителям столицы посоветовали носить с собой зонты для защиты от стай ворон. Эти птицы могут вести себя агрессивно весной в период гнездования, предупредил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.
По его словам, вороны нападают, чтобы защитить свое потомство. Они особенно воинственны и даже опасны, когда у них появляются слетки, то есть молодые птицы, только что начавшие вылетать из гнезда. "Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая", – цитирует Мишина Агентство "Москва".
Чтобы защититься от неожиданной атаки ворон, орнитолог рекомендовал москвичам постоянно носить с собой зонт и отступать, прикрываясь им. "К сожалению, просто избегать их гнезд не получится, так как вороны постоянно живут рядом с людьми, и есть рядом слеток или нет – вы можете и не знать", – пояснил специалист.
Как подчеркнул Мишин, вороны могут быть особенно агрессивными весной и ранним летом.
Ранее орнитологи рассказали, что московские синицы в отличие от европейских не агрессивны и ведут себя миролюбиво.
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