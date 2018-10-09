Белый тигр убил сотрудника зоопарка в Японии

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сотрудник зоопарка в японском городе Кагосима погиб в результате нападения белого тигра.

40-летний мужчина был найден с рваной раной шеи в загоне под открытым небом. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

Как сообщает агентство Kyodo, сотрудник зоопарка успел выстрелить в тигра дротиком с транквилизатором.

Японские правоохранители проверяют, как содержались редкие животные в зоопарке.

Белый тигр – редкая мутация бенгальского тигра с черно-белыми полосами и голубыми глазами. В дикой природе редких животных не осталось, однако их популяцию сохраняют в зоопарках: всего в мире осталось только 130 особей.