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07:12

Запретить посещать цирки детям предложили в России

общество животные

07:12

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В России предложили запретить посещать цирки зрителям, не достигшим 18 лет.

Такое обращение главе Минкультуры Владимиру Мединскому направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.

По словам Петрова, в мире наблюдается гуманизация обращения с животными, тогда как в России звери продолжают подвергаться жестокому обращению в цирках.

Наблюдение за этим может негативно отразиться на психике детей. В этой связи Петров попросил сократить господдержку цирков и пересмотреть концепцию развития сферы.

18 декабря Госдума приняла законопроект об ответственном обращении с животными спустя восемь лет после внесения инициативы в нижнюю палату парламента.

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общество животные

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