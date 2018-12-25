Цирк "Пилигрим" продал билеты на представление и отменил шоу

Цирк "Пилигрим" лишил детей и их родителей новогоднего представления. Люди приходят, но натыкаются на закрытые двери. Труппа продала билеты на свое шоу, но в итоге ничего не показала. Разгорается скандал – деньги хотят вернуть как минимум 250 москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.