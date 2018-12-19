Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное к ним отношение. Его критерии – это благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, а также отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль.

Предусматривается создание специальных приютов для животных. Запрещается их отстреливать, проводить бои с их участием, избавляться от них без передачи новому владельцу и помещения в приют. Также запрещены содержание животных в барах и пропаганда жестокого обращения с животными.

Закон определяет безопасность человека и животного. В частности, запрещается держать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или садовых участках.

"У нас ситуации, когда на проспекте Мира в Москве ловят сбежавшую пуму, на помойке находят крокодила, рысь или ядовитых змей, когда в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не могут возбудить уголовное дело, стали практически ежедневными новостями. Это необходимо прекращать", – сказал глава профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Закон ставит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки шапито. Также вводятся правила выгула собак. Выгуливать их можно только в специально отведенных местах и обязательно с намордником, ободком и ошейником.

Ранее в Госдуме назвали сроки принятия закона об ответственном обращении с животными. По словам Владимира Бурматова, документ могут принять уже 2019 году.