Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 13:50

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

власть животные

19 декабря, 13:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/IuriiSokolov

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон определяет, что основным принципом правового регулирования в области обращения с животными является гуманное к ним отношение. Его критерии – это благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей, а также отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль.

Предусматривается создание специальных приютов для животных. Запрещается их отстреливать, проводить бои с их участием, избавляться от них без передачи новому владельцу и помещения в приют. Также запрещены содержание животных в барах и пропаганда жестокого обращения с животными.

Закон определяет безопасность человека и животного. В частности, запрещается держать диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях или садовых участках.

"У нас ситуации, когда на проспекте Мира в Москве ловят сбежавшую пуму, на помойке находят крокодила, рысь или ядовитых змей, когда в Пензе сбежавший медведь задрал соседа, и даже не могут возбудить уголовное дело, стали практически ежедневными новостями. Это необходимо прекращать", – сказал глава профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Закон ставит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки шапито. Также вводятся правила выгула собак. Выгуливать их можно только в специально отведенных местах и обязательно с намордником, ободком и ошейником.

Ранее в Госдуме назвали сроки принятия закона об ответственном обращении с животными. По словам Владимира Бурматова, документ могут принять уже 2019 году.

власть животные

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика