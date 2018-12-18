Намордник и забота: Госдума приняла во II чтении законопроект об обращении с животными

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Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ, вызвавший немало споров, был внесен осенью 2010 года депутатами пятого созыва, в числе которых был нынешний министр культуры РФ Владимир Мединский. Одно из ключевых изменений связано с запретом на любые проявления жестокости по отношению к животным.

Законопроект, в частности, закрепляет правила выгула и требования к содержанию как домашних питомцев, так и служебных и цирковых зверей.

"Обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения, отношение к ним как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания", – сказано в сопроводительных материалах.

В документе подчеркивается, что, если владелец животного больше не может его содержать, он обязан обеспечить условия содержания питомца в приюте или у других людей. При этом животных запретят использовать в предпринимательских целях за исключением случаев, установленных правительством.

Проект закона предусматривает и запрет пропаганды жестокого обращения с животными. Россиян также обяжут сопровождать питомцев в общественных местах и убирать после них территорию. Помимо прочего, документ наделяет муниципальные власти правом запрещать выгул животных в определенных местах.

Документ вводит и запрет на отстрел животных и контактные зоопарки. Он же должен исключить возможность боев с участием питомцев и содержание их в барах и ресторанах.

Ранее в Госдуме назвали сроки принятия закона об ответственном обращении с животными. По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, документ могут принять уже 2019 году.