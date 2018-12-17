В Госдуме назвали сроки принятия закона об ответственном обращении с животными

Закон об ответственном обращении с животными могут принять в 2019 году, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его мнению, сейчас документ готов ко второму чтению, сообщает Агентство "Москва". За год его согласовали с 28 ведомствами, уточнил Бурматов.
Он уточнил, что у законопроекта есть противники. "Против те, кто сегодня зарабатывает на массовом убийстве животных, на умерщвлении безнадзорных животных... Сопротивление колоссальное, но на нашей стороне здравый смысл", – добавил депутат.
В 2011 году закон приняли в первом чтении. Он предусматривает регистрацию домашних животных, особые правила для собак потенциально опасных пород.
В документе прописаны обязанности владельцев животных по обращению с питомцами, определен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться дома. Запрещаются истязание и жестокое умерщвление животных и их бои.
В 2017-м Госдума приняла в окончательном чтении поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными. Преступникам грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.