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17 декабря, 16:36

В Госдуме назвали сроки принятия закона об ответственном обращении с животными

общество животные

17 декабря, 16:36

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Закон об ответственном обращении с животными могут принять в 2019 году, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, сейчас документ готов ко второму чтению, сообщает Агентство "Москва". За год его согласовали с 28 ведомствами, уточнил Бурматов.

Он уточнил, что у законопроекта есть противники. "Против те, кто сегодня зарабатывает на массовом убийстве животных, на умерщвлении безнадзорных животных... Сопротивление колоссальное, но на нашей стороне здравый смысл", – добавил депутат.

В 2011 году закон приняли в первом чтении. Он предусматривает регистрацию домашних животных, особые правила для собак потенциально опасных пород.

В документе прописаны обязанности владельцев животных по обращению с питомцами, определен перечень животных-компаньонов, которые могут содержаться дома. Запрещаются истязание и жестокое умерщвление животных и их бои.

В 2017-м Госдума приняла в окончательном чтении поправки, ужесточающие наказание за жестокое обращение с животными. Преступникам грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

общество животные

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