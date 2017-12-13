Госдума приняла закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума на заседании 13 декабря приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые ужесточают наказание за жестокое обращение с животными.

Как передает ТАСС, с инициативой ужесточения ответственности выступили депутаты "Единой России" и "Справедливой России" во главе с председателем думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

Поправки предусматривают повышенные меры ответственности "за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". За подобные действия теперь вводится наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет, тогда как ранее максимальной мерой был арест на срок до шести месяцев.

Кроме того, отныне суд может приговорить виновного к обязательным работам на срок до 360 часов или же к исправительным работам на срок не более одного года. Если же издевательства над животными совершаются "в присутствии малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с использованием садистских методов или в отношении нескольких животных", то за это предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет. Также за подобные действия могут приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишению свободы на срок от трех до пяти лет.

Под эту статью подпадает и демонстрация сцен жестокого обращения с животными в СМИ или в интернете, причем как отдельный квалифицирующий признак вводится "использование служебного положения". Тогда наказанием будет лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей. Виновный также лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.

Ранее сообщалось о том, что московским зоозащитникам удалось спасти котенка из рук блогерши, которая издевалась над маленьким питомцем в онлайн-трансляциях. При этом живодерка угрожала всем, кто осмелится воспрепятствовать насилию над животным.