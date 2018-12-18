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18 декабря, 16:58

Тигр напал на работника цирка в Оренбургской области

животные происшествия

18 декабря, 16:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тигр напал на помощника дрессировщика в передвижном цирке в оренбургском Орске. Из когтей хищника 28-летнего мужчину спас коллега, сообщили в полиции.

Как пояснили в правоохранительных органах, помощник дрессировщика убирал клетку, пока тигр спал. Самого дрессировщика на месте не было. "Мужчина чистил клетку через специальную заслонку и не заметил, как хищник проснулся", – рассказал представитель полиции РИА Новости. Внезапно тигр схватил работника цирка за штанину и стал тянуть к себе. Все могло закончиться трагедией, если бы на помощь не пришел другой сотрудник цирка. Общими усилиями мужчину удалось освободить из лап зверя.

В результате нападения помощник дрессировщика получил рваные раны и переломы. Его доставили на лечение в одну из больниц Орска.

Ранее в Генпрокуратуре предложили законодательно урегулировать работу цирков и зоопарков, чтобы сократить число нападений животных на людей. Как напомнили в ведомстве, деятельность зоопарков сейчас не урегулирована никаким правовым актом, а для цирков действуют устаревшие правила 1970-х годов, которые не охватывают спектр всех возможных проблем и ситуаций.

В ноябре Следственный комитет начал проверку после нападения леопарда на девочку в фойе Цирка на Цветном бульваре. Дети фотографировались с животным, когда хищник повел себя агрессивно. Он укусил одну из девочек, но благодаря плотной одежде у нее осталось лишь несколько мелких царапин.

Незадолго до этого на Кубани задержали директора цирка шапито, где львица набросилась на четырехлетнюю девочку. Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы с рваными ранами лица и другими травмами.

По мнению экспертов, в России необходима дополнительная корректировка закона "О животном мире". Там следует прописать статус диких животных, взяты ли они из дикой природы или разведены в неволе, находятся ли под угрозой исчезновения. При этом пока на повестке не стоит вопрос о том, чтобы полностью отказаться от цирков с животными, как это было сделано во многих странах мира.

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животные происшествия

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