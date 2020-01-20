СК в Якутии начал проверку после нападения бродячих собак на ребенка

Следственный комитет в Якутии организовал доследственную проверку после нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика. Животные напали на ребенка, когда тот возвращался из школы. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК.

Как уточняется, все произошло в Ленске. Там на ребенка напали около 12–15 собак. Разогнал животных и отвез мальчика в больницу проезжавший мимо водитель.

"Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника", – говорится в сообщении.

Врачи констатировали у ребенка множественные укусы рук, ног, лица. На данный момент мальчик находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на 8-летнего мальчика в подмосковном селе Сидоровском в Одинцовском районе набросилась свора собак из приюта, который организовала в своем дворе одна из местных жительниц. Женщина приютила у себя не меньше 40 псов. Соседи жаловались на неприятный запах и постоянный лай, опасались за здоровье своих детей.

Юристы утверждают, что с точки зрения закона, как ни странно, собака является имуществом, за которое отвечает собственник. В подобных ситуациях эксперты советуют обращаться в суд.

