Спасаем жизни: почему нужно брать животных из приюта

Большинство людей с опаской относятся к перспективе брать кошку или собаку из приюта. Вопросов возникает множество: здорово ли животное, адекватно ли, почему оно осталось без дома, и самый главный из них – а должен ли я брать на себя такую ответственность? Портал Москва 24 постарался развеять самые популярные мифы о животных из приюта, а также объяснить, как правильно выбрать нового друга.

А вы знали, что животное, попавшее в приют, не обязательно носит на лбу метку болезни, агрессии или какой-либо другой заразы, способной испортить жизнь потенциальному хозяину? Большинство кошек и собак попадают в подобные заведения из-за нас, людей.

Животные в приюте – все плохие

Представим ситуацию, что хозяин вовремя не стерилизовал свою любимицу. А потом она попала на улицу, с согласия человека или без его ведома, и принесла "в подоле" котят. Или щенков. Как показывает практика, очень немногие понимают свою вину в сложившейся ситуации и заботятся о малышах, которые появятся через известный промежуток времени. В большинстве случаев котята или щенки, часто вместе со своей мамой, попадают на улицу.

Кому-то питомец мог портить жизнь погрызенными тапочками или "справлением нужды" в кроссовки. Результат тот же: нарушитель меняет теплое место жительства на холодные чужие дворы.

Некоторые кошки и собаки просто теряются. И тем – домашним, неприспособленным к окружающему миру питомцам, которым повезло выжить, предстоит начать все сначала. А если они не стерилизованы – то вполне возможно, в чьем-то подъезде или подвале дома появится новая стая четвероногих.

Кто-то мог просто сбежать и не найти дороги домой. Другие остались без опекуна, когда их хозяин скончался. Некоторые животные попали в приют конфискованными у бывших владельцев из-за жесткого обращения. А историю большого количества кошек и собак, которые уже многими поколениями живут на улице, проследить просто невозможно.



Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог "Приюты – это скорая помощь для четвероногих обитателей дворов и подъездов. Но стоит понимать, что люди там работают по собственной инициативе, часто без зарплаты. Вся финансовая сторона ложится на плечи спонсоров. И денег всегда не хватает, поэтому пока не получается спасти всех"

Животные в приюте – все больные

Это самый распространенный миф. Конечно, вероятность взять с улицы здоровое животное крайне мала. Но большинство приютов, которые по-настоящему занимаются помощью, считают своим долгом, прежде всего, вылечить подопечного.

Животных показывают ветеринарным врачам, которые проверяют наличие или отсутствие серьезных заболеваний, делают прививки и дают рекомендации по дальнейшему уходу за бродягами. Далее волонтеры на средства, собранные от спонсоров и всех неравнодушных, проводят обработку кошки или собаки от паразитов. Беднягам дают кров, корм, воду и подстилку – дальше остается только ждать, найдется ли для них новый хозяин.

Так делают, конечно, не все – некоторые пытаются заработать денег на подобной благотворительности. Поэтому тщательно выбирайте приют, в котором планируете обзавестись компаньоном.



Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог "Проверить, в хороший ли приют вы обратились – довольно просто. Попросите куратора выбранного вами питомца рассказать о характере животного, его привычках, повадках, особенностях, о его истории. Хороший работник приюта всегда расскажет все и даже больше. Если человек начал "мычать" вам что-то невразумительное, стоит задуматься"



Это не значит, что все животные в приютах идеально здоровы. Конечно, у многих есть проблемы, которые пока не решены до конца – а некоторые животные могут быть неизлечимо больными и требовать особого ухода. Но в настоящем приюте обязательно все расскажут: про степень и серьезность заболевания, про необходимый уход и внимание. И тогда вы сами сможете решить, готовы ли взять на себя такую ответственность.

Большинство заболеваний у животных не передается людям. А если человек все-таки что-то подцепил, виноват отчасти сам: с крепким иммунитетом ни одна зараза не передастся от собаки или кошки человеку с вероятностью почти 100%. Исключение, конечно, составляет бешенство.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Берем кошку

К выбору животного нужно подходить крайне тщательно. И прежде всего, стоит определиться, чего вы хотите от будущего любимца. После вопросов "мальчика?" или "девочку?" подумайте, кем должен стать вам питомец. Как и у людей, у всех животных разный характер. Важно понимать, что не со всеми можно будет ужиться в одной квартире.



Ангелина Сиротина ветеринарный врач, зоопсихолог "Если у вас активная семья, где энергия бьет ключом, скорее всего, такому "коллективу" требуется компаньон – активная кошка, которая любит играть, бегать и сопровождать хозяина. Другой вопрос, если вам нужна кошка на подушке, которая не составит никаких проблем: будет спокойно лежать на коленях, когда вы того хотите или на диване – когда вы заняты"



Чтобы не ошибиться, потратьте на выбор питомца больше времени. Сходите несколько раз в приют, пообщайтесь с потенциальным членом вашей семьи. Тогда возможно будет определить не только вашу совместимость и симпатию к выбранной кошке, но и то, понравились ли животному вы сами. А это тоже очень важно для будущего семейного счастья.

Кстати, не забудьте заранее приобрести миски, лоток, наполнитель, к которому кошка уже привыкла в приюте, мягкий домик, который станет ее убежищем, когтеточку и немного игрушек, предпочитаемых вашей избранницей. Также неплохо было бы припасти немного успокоительных препаратов – но только после консультации с ветеринаром. Кошки тяжело переносят смену обстановки, и иногда им бывает нужна дополнительная помощь.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итак, вы привезли кису домой. "И первое, что необходимо сделать в квартире: ограничить кошке доступ к кроватям и диванам. Первым делом животное может их пометить", – напутствует Сиротина.

И поступит так кошка не из вредности. Диваны и кровать – места в квартире, которые пахнут вами в большей степени, и новоиспеченный родственник таким образом попытается приобщиться к семье. Чтобы избежать конфликтов, дождитесь, пока кошка пару раз сходит по нужде в лоток, и только тогда открывайте двери.

Также попадая в новое место, кошки зачастую сразу прячутся в темный недоступный угол. Реже так делают котята. Не бойтесь и не мешайте животному, дайте освоиться. Главное – поставьте ближе к укрытию лоток и миски, но разведите их в стороны: кошки не любят ходить в туалет там, где кушают. Ждите. Со временем, скорее всего уже ночью, новый обитатель жилья начнет исследовать территорию и привыкать к обстановке. Ничего не бойтесь – иногда кошка может пробыть в засаде до семи дней.

Стимулируйте любимца играми и вниманием. Не тискайте, но дайте понять, что его давно здесь ждали и уже любят. Чаще играйте, ласково разговаривайте, первое время пытайтесь кормить лакомствами с рук. Первые шаги – самые важные.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Везем домой собаку

К выбору собаки стоит подходить по тому же принципу, что и с кошками. Начните с семьи: определитесь, кто вам нужен – сторож или комнатная собачка, охотник или веселый компаньон. Может быть, у вас есть дети, с которыми ладят не все собаки. Затем также пообщайтесь несколько дней с потенциальным квартирантом.

"Собаку можно несколько раз пробно взять домой – так вы лучше поймете, подходите ли друг другу, понравится ли собаке у вас", – советует президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

Кстати, Уважевский посоветовал не брать домой совсем маленьких щенков. Лучше подождать и посмотреть, во что он может вырасти, порекомендовал специалист. Ведь собаки с этой точки зрения непредсказуемы: взрослыми они могут достигать больших, если не гигантских размеров, и предугадать будущий рост беспородного щенка практически невозможно.

Но когда вы убедились в своем выборе и уже привезли домой нового друга – не стесняйтесь и дарите ему свою любовь. Собаки больше любят внимание, нежели кошки. Играйте, гуляйте, проведите несколько дней вместе. Покажите питомцу, что здесь его новый дом, здесь его не обидят.

Да, иногда с приемными собаками могут возникнуть проблемы. Но вам потребуется лишь немного терпения, чтобы узнать друг друга лучше.

"Причиной тому, в первую очередь, содержание вместе с многими другими псами в одном помещении в приюте. И неизвестно, какая жизнь была у собаки до попадания в заведение", – рассказал президент региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Стартовый набор инвентаря для собаки чем-то похож на кошачий: естественно, миски, игрушки, подстилка или коврик вместо домика. Также позаботьтесь о поводке и наморднике для прогулок, без которых животному на улице находиться не рекомендуется. Ну все, миссия выполнена.

Помните: мы в ответе за тех, кого приручили. Никто не помешает вам вернуть питомца назад, если вы все-таки не уживетесь под одной крышей. Но собака или кошка – живые существа, и постоянная смена домов, хозяев, рук совершенно их не радует и уж точно не идет им на пользу.

И, наконец, ответ на вопрос "Брать или не брать питомца из приюта?": конечно же, брать. Вы можете не просто сделать доброе дело, но и спасти чью-то пушистую шкурку. Поверьте, животное в долгу не останется: оно не предаст вас, не забудет и всю свою жизнь будет платить за добро своей бескорыстной кошаче-собачьей любовью.

Анастасия Павелко