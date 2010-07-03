Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:54

Раненый олень убил охотника в США

происшествия за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он подстрелил во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам представителя комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства Кита Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья.

Когда мужчина подошел к животному, чтобы проверить, умер ли тот, олень напал на него, нанеся несколько колотых ран. Пострадавший позвонил позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями.

Александра доставили в больницу, где он скончался. Пока неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. Вскрытия тела производиться не будет, поэтому причина смерти может остаться неустановленной.

Комиссия штата рекомендует охотникам, прежде чем подходить к убитому оленю, убедиться, что около 30 минут он находится без движения. Следовал ли Александр этим советам, неизвестно.

Ранее Япония возобновила китобойный промысел. В течение нескольких десятилетий отлов китов осуществляли лишь в научных целях, однако мясо выловленных китов попадало в рестораны и на полки магазинов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика