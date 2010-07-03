Раненый олень убил охотника в США

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Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он подстрелил во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам представителя комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства Кита Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья.

Когда мужчина подошел к животному, чтобы проверить, умер ли тот, олень напал на него, нанеся несколько колотых ран. Пострадавший позвонил позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями.

Александра доставили в больницу, где он скончался. Пока неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. Вскрытия тела производиться не будет, поэтому причина смерти может остаться неустановленной.

Комиссия штата рекомендует охотникам, прежде чем подходить к убитому оленю, убедиться, что около 30 минут он находится без движения. Следовал ли Александр этим советам, неизвестно.

Ранее Япония возобновила китобойный промысел. В течение нескольких десятилетий отлов китов осуществляли лишь в научных целях, однако мясо выловленных китов попадало в рестораны и на полки магазинов.