Япония возобновила китобойный промысел после более 30 лет запрета

Япония возобновила коммерческий отлов китов после многолетнего запрета. Японские китобои добыли своего первого более чем за 30 лет кита, сообщает агентство Reuters.
"Небольшой японский корабль поймал первого кита в понедельник впервые после разрешения коммерческой охоты на китов и спустя 30-летнего запрета", – сказано в сообщении агентства.
30 июня Япония объявила о выходе из Международной китобойной комиссии (IWC), в которой состояла с 1951 года. Мораторий на коммерческий китобойный промысел действовал в стране с 1982 года.
В течение нескольких десятилетий отлов китов осуществляли лишь в научных целях за пределами японской экономической зоны. Однако, отмечает Reuters, мясо выловленных для исследования китов попадало в рестораны и на полки магазинов.
24 июня суд во Владивостоке оштрафовал на 28 миллионов рублей компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, попавших затем в "китовую тюрьму" в Приморье. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток.
Кроме того, 7 июня суд по такой же статье назначил штраф в 28 миллионов рублей компании "Белый кит". 14 июня была оштрафована компания "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона рублей компанию "Сочинский дельфинарий".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.