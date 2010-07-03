Япония возобновила китобойный промысел после более 30 лет запрета

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Япония возобновила коммерческий отлов китов после многолетнего запрета. Японские китобои добыли своего первого более чем за 30 лет кита, сообщает агентство Reuters.

"Небольшой японский корабль поймал первого кита в понедельник впервые после разрешения коммерческой охоты на китов и спустя 30-летнего запрета", – сказано в сообщении агентства.

30 июня Япония объявила о выходе из Международной китобойной комиссии (IWC), в которой состояла с 1951 года. Мораторий на коммерческий китобойный промысел действовал в стране с 1982 года.

В течение нескольких десятилетий отлов китов осуществляли лишь в научных целях за пределами японской экономической зоны. Однако, отмечает Reuters, мясо выловленных для исследования китов попадало в рестораны и на полки магазинов.

24 июня суд во Владивостоке оштрафовал на 28 миллионов рублей компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, попавших затем в "китовую тюрьму" в Приморье. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток.

Кроме того, 7 июня суд по такой же статье назначил штраф в 28 миллионов рублей компании "Белый кит". 14 июня была оштрафована компания "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона рублей компанию "Сочинский дельфинарий".