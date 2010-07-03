В Росрыболовстве рассказали о состоянии выпущенных в море косаток и белух

Выпущенные в море косатки и белухи находятся в нормальном состоянии, рассказал замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что они отплыли на 140 километров от места выпуска. Шестаков также прокомментировал претензии зоозащитников. По его словам, они ограничиваются только советами, но брать на себя ответственность не желают.

"Кого ни спроси, все знают, как выпускать, как следить. Но никто не хочет взять на себя ответственность. К сожалению, ни команда Кусто, ни "Гринпис", ни экологическая вахта Сахалина", – цитирует главу Рыболовства "Интерфакс".

Он считает, что многие советы были безосновательны. "Надо очень внимательно делить специалистов, которые этим занимаются, "специалистов", которые только советуют", – подчеркнул замминистра.

Специалисты Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО) и компании-отловщики занимаются этими вопросами профессионально, добавил он.

"Поэтому говорить о том, что мы не допустили специалистов, неправильно. Мы не допустили советчиков и взяли ответственность на себя", – резюмировал Шестаков. Кроме того, по его мнению, "допускать к выпуску всех оголтелых и неоголтелых желающих – это очень вредно для самих млекопитающих".

Руководитель Росрыболовства отметил, что более подробные сведения о выпуске млекопитающих предоставят на пресс-конференции ВНИРО на следующей неделе. "Идет четкая, тонкая, профессиональная работа, которая шла с момента поручения президента", – заключил он.

Первую группу животных из бухты Средней выпустили в море

Ранее ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых содержали в бухте Средней в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой".

Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" раскритиковала действия ВНИРО и выразила недоверие руководству института. По мнению коалиции, выпуск первой партии животных стал "полным провалом".

Зоозащитники потребовали от Минприроды России составить разумный и щадящий план выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух на основе рекомендаций сообщества ученых. Речь идет в том числе о команде французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

Он тоже просил у властей РФ подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску млекопитающих. Директор ВНИРО Кирилл Колончин же отметил, что операцию по выпуску животных провели "на высоком уровне".

В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий. Были возбуждены уголовные дела.

