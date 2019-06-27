В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

Ранее сообщалось, что в естественную среду выпустили двух косаток и шесть белух из бухты Средней. Перед выпуском ветеринары взяли у животных все необходимые анализы. На косаток и белух также поставили спутниковые метки, чтобы ученые могли отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.
20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море. 21 июня животных доставили в Хабаровск.
В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.
В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.
Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.
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