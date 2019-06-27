В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

В Сети появилось видео с реакцией косаток после выпуска в Охотское море. Запись опубликована в Instagram общественной организации Free Russian Whales.

На видео видно, как млекопитающие плавают рядом друг с другом, ныряют и всплывают обратно. По мнению зоозащитников, такое поведение животных нельзя назвать нормальным.

"Это не радость, это стресс. Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки)", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в естественную среду выпустили двух косаток и шесть белух из бухты Средней. Перед выпуском ветеринары взяли у животных все необходимые анализы. На косаток и белух также поставили спутниковые метки, чтобы ученые могли отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море. 21 июня животных доставили в Хабаровск.

В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.

Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

