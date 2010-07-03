Первую группу животных из бухты Средней выпустили в море

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средней, сообщает ТАСС.

Перед выпуском ветеринары взяли у животных все необходимые анализы. Показатели здоровья у них хорошие. На косаток и белух также поставили спутниковые метки, чтобы ученые могли отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней Приморского края, отправилась к месту выпуска в Охотском море. 21 июня животных доставили в Хабаровск.

В мае 2018 года Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Минимум 12 млекопитающих были выловлены, а также 90 белух. В "Центре передержки морских млекопитающих" (город Находка, Приморский край) оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу морских млекопитающих. Они заявили, что животные находятся в неподобающих условиях содержания. Также сообщалось, что из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли как раз из-за неподходящих условий.

Были возбуждены уголовные дела. За месяцы, прошедшие с момента огласки истории, в защиту млекопитающих выступили многие знаменитости, неравнодушные к проблемам окружающей среды.

