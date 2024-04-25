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25 апреля, 23:08

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РИА Новости: в Дагестане задержали уже 36 человек из-за хищения 2,8 млрд рублей

Число задержанных по делу о хищении в сфере энергетики Дагестана достигло 36

Фото: depositphotos/alexraths

Правоохранители задержали в Дагестане еще 10 начальников подразделений Дагэнерго по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ходом дела.

Таким образом, общее число арестованных и задержанных по данному делу достигло уже 36 человек.

Ранее стало известно, что Советский районный суд Махачкалы арестовал до 18 июня 9 энергетиков. На тот момент число заключенных под стражу составляло 26 человек.

Их подозревали в том, что они похитили средства, которые были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

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