РИА Новости: двоих мужчин задержали из-за убийства главы херсонского поселка

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Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве главы поселка Абрикосовка в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

При этом собеседник издания опроверг информацию, опубликованную в некоторых СМИ, что задержанные якобы являются российскими военными.

Источник уточнил, что подозреваемые в уголовном преступлении хотели поселиться в поселке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. После этого фигуранты дела ее убили, уверен собеседник журналистов.

Затем мужчины якобы сожгли два дома при помощи топлива и гранат, а также попытались поджечь еще один. Среди погибших оказалась как хозяйка одного из жилищ, так и трое местных жителей, а также еще двое силовиков, которые погибли из-за беспорядочной стрельбы.

Ранее СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после того, как мужчина убил двух дочерей, ранил супругу и покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в частном доме 27 апреля.