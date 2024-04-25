Полицейские Сочи задержали мужчину, гулявшего с мертвым дельфином

Фото: телеграм-канал Readovka

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который гулял с мертвым дельфином по Адлеру. Об этом сообщается в телеграм-канале сочинской полиции.

"Сотрудники уголовного розыска увидели в интернете ролик, где мужчина, забрав с пляжа мертвого дельфина, нес его к себе домой", – указали там.

По данным пресс-службы, 40-летний житель Подмосковья находился в федеральном розыске по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали и отправили под стражу, а в ближайшее время его передадут инициатору розыска.

Ранее сотрудники полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который приставал к прохожим в Башкирии. Очевидцы рассказали, что мужчина был в наркотическом опьянении и находился в сквере около улицы Карла Маркса.

