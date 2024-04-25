Теплоход "Сергей Дягилев" отправился в круиз после задержки

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Теплоход "Сергей Дягилев", отправление которого задержалось в Москве более чем на 20 часов, начал выполнять круизный рейс. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что лайнер отправился в 19:30. Однако проверочные мероприятия по факту задержки пока еще не завершены.

24 апреля теплоход должен был открыть речную навигацию и отправиться по маршруту Москва – Углич – Ярославль – Мышкин – Тутаев – Москва, однако отправление задержалось более чем на 20 часов. Всего на борту лайнера зарегистрированы более 200 пассажиров.

В связи с этим прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Ранее вылет самолета из Оренбурга в Москву задержали на 10 часов из-за технической неисправности. Он должен был состояться в 12:20, но был перенесен на 22:15. Вылета ждали 152 пассажира.

