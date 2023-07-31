Круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми

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Грузинский Батуми пропал из перечня остановок на маршруте круизного лайнера Astoria Grande. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные генерального агентства по продаже круизов.

Причина изменения пока не ясна, однако и официального подтверждения отмены остановки в Батуми пока нет. По некоторым данным, Astoria Grande изначально планировал маршруты круизов из Сочи в Турцию так, чтобы заходить в порт Батуми каждые две недели.

27 июля прибытие Astoria Grande в Батуми вызвало скандал в Грузии. Местная оппозиция заявила, что лайнер может подпадать под международные санкции, а также обвинила находившихся на судне россиян в нарушении закона "Об оккупации", поскольку те якобы ранее посещали Абхазию и Южную Осетию.

В ночь на 31 июля из-за очередного прибытия лайнера у порта Батуми прошли протесты. В результате были задержаны несколько человек, которые пытались прорвать установленные полицейскими баррикады.

