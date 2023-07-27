Прибытие в Батуми круизного лайнера с россиянами вызвало скандал в Грузии

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Прибытие в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту вызвало скандал в Грузии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что лайнер, который находится под управлением турецкой компании Miray Cruises, отправился 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми.

По утверждению представителей грузинской оппозиции, лайнер может подпадать под международные санкции. Оппозиционеры уверены, что большее число находящихся на судне граждан России нарушили закон "Об оккупации", так как ранее посещали Абхазию и Южную Осетию. При этом российские туристы заявили, что РФ ничего не оккупировала.

Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что россияне, которые не признают оккупацию, являются нарушителями закона "Об оккупации". Он уверен, что граждане России чувствуют себя в Батуми как дома. Это произошло из-за пророссийского политического курса правящей партии "Грузинская мечта".

"Необходимо принять меры", – заявил Вашадзе.

По данным агентства морского транспорта Грузии, турецкая компания, владеющая судном, не находится в списке международных санкций. Кроме того, лайнер зашел в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона.

"Владелец зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций. Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер", – отмечается в заявлении агентства.

Там же добавили, что агентство морского транспорта Грузии и служба доходов министерства финансов страны ведут постоянный контроль кораблей и их владельцев на предмет обхода санкций.

В конце мая 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за полета в Россию. Зурабишвили заявила, что авиакомпания хочет обогатиться, используя государства. Президент Грузии призвала жителей страны не пользоваться услугами этого перевозчика.

В свою очередь, Georgian Airways решила больше не пускать в свои самолеты президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как та объявила авиакомпании бойкот.

Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления рейсов в РФ