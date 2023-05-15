Грузия ожидает до 400 млн долларов прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ

Фото: depositphotos/toxawww

Грузия ожидает от 300 до 400 миллионов долларов прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономики республики Левана Давиташвили.

По его словам, такую прибыль ожидает сфера туризма в течение одного года.

В понедельник стало известно, что российские авиакомпании обратились к Агентству гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать полеты в республику. О каких именно авиакомпаниях идет речь, не сообщается, однако известно, что их три. Они запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Владимир Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию 10 мая. Такие ограничения были введены 21 июня 2019 года. Кроме того, российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что такие шаги России являются провокацией. По ее словам, восстановление авиасообщения невозможно из-за спецоперации на Украине и "оккупации" грузинских территорий.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение Путина положительным. Он уточнил, что страна сможет принимать рейсы российских авиакомпаний, не подпавших под санкции Евросоюза.

США пригрозили Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией