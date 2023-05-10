Авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

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Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

"В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян уточнил в беседе с РИА Новости, что первые рейсы будут запущены до конца мая, если с грузинской стороны не будет сложных требований. По его словам, осталось понять, на каких условиях перевозчики двух государств смогут восстановить полеты и будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией.

Мурадян отметил, что Россия заинтересована в туристических отношениях с Грузией. До этого решения туры в эту страну предлагались с наземной перевозкой или с пересадкой на территории других государств.

Ранее Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Соответствующий указ президента был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом признается утратившим силу указ от 21 июня 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Кроме того, российский лидер также отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Согласно указу, жители Грузии смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро прямое авиасообщение с Грузией возобновится. По словам главы МИД, контакты между населением двух стран развиваются.



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