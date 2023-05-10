14:42Политика
Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны РФ провокацией
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны РФ является очередной провокацией. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" – написала она на своей странице в Twitter.
С 2012 года в Грузии действует безвизовый режим на въезд россиян. Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной православной конференции. В июне 2019 года в Тбилиси начались протесты.
На фоне произошедшего Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям было запрещено совершать полеты в Грузию, а туроператорам рекомендовали не продавать путевки в страну.
10 мая 2023 года Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию и визовый режим для граждан страны, желающих приехать в РФ. Жители Грузии смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней с 15 мая 2023 года.
Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию
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